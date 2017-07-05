Скончался писатель Даниил Гранин

2017-07-05 09:10 | www.oxu.az | 4

В Санкт-Петербурге на 99-ом году жизни скончался писатель и почетный житель города Даниил Гранин, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По его словам, писатель последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров.

Он уточнил, что незадолго до смерти Гранин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что информации о дате прощания и похоронах пока нет.

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года. Печататься начал в 1949 году. Основная тема произведений Гранина — развитие научно-технического творчества.

Гранин является автором романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», а также повестей «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами» и «Дождь в чужом городе». В 2012 году Гранин стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» за роман «Мой лейтенант».

A.C.

