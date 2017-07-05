В Минске открывается летняя сессия ПА ОБСЕ

2017-07-05 09:38 | www.oxu.az | 4

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) открывается в Минске в среду под лозунгом «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». В ней примут участие около 700 делегатов из почти 60 государств.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

Решение о проведении в Минске форума было принято год назад на 25-й летней сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси. В середине марта белорусскую столицу посетила делегация Парламентской ассамблеи во главе с ее председателем Кристин Муттонен, которая подписала с Андрейченко соответствующее соглашение.

«Самая большая делегация, которая приедет на сессию в Минск, - из США, она насчитывает 49 депутатов, из Германии прибудут 20 парламентариев, из Италии и России - по 24», - сообщил спикер нижней палаты. Откроет сессию, которая продлится до 9 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для форума отведены две большие площадки: основные мероприятия примет «Президент-Отель», а церемония открытия состоится в выставочном комплексе на проспекте Победителей.

Н.О.