Около 80% ВВП Азербайджана формируется за счет частного сектора - замминистра

2017-07-05 09:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В настоящее время позитивным достижением является то, что около 80 процентов ВВП Азербайджана формируется за счет частного сектора, сказал в среду заместитель министра экономики страны Сахиль Бабаев в ходе выступления на церемонии открытия проекта "Будь готов к торговле".

По его словам, еще несколько лет назад экономика страны формировалась в основном за счет государственного сектора, но проведенные в стране реформы и внимание, оказываемое частному сектору, позволили достичь подобных результатов.

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