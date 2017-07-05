Казахстан и США подписали пятилетний план военного сотрудничества

2017-07-05 09:52 | www.trend.az | 5

В Вашингтоне состоялись двусторонние оборонные консультации между представителями оборонных ведомств Республики Казахстан и Соединенными Штатами Америки, передает МИА «Казинформ».

Военную делегацию Казахстана возглавил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров. В ходе мероприятия обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США, подписан очередной пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы, который определяет направления взаимодействия на предстоящий пятилетний период.

Кроме того, в рамках визита проведены встречи с представителями Министерства обороны США, Бюро Национальной гвардии, Армии США и Национального университета обороны США.