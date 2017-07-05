Экспорт Азербайджана вырос на 44% - замминистра

2017-07-05 09:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В рамках программы возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции азербайджанским экспортерам возвращены 1,3 миллиона манатов, сказал в среду заместитель министра экономики страны Сахиль Бабаев в ходе выступления на церемонии открытия проекта "Будь готов к торговле".

По его словам, меры по поощрению экспорта и продвижению бренда Made in Azerbaijan привели к росту ненефтяного экспорта на 22 процента, а в целом экспорт вырос на 44 процента.

Новость обновляется