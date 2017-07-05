Новая загадка Бермудского треугольника

2017-07-05 09:56 | www.oxu.az | 3

Загадка Бермудского треугольника становится все таинственнее, так как на его территории из вод внезапно «поднялся» остров длиной в 1,6 км и шириной 120 м.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, эксперты уже предупредили людей о том, чтобы держаться от нового острова подальше, так как прилив там невероятно силен, а воды кишат полутораметровыми акулами.

Этот странный остров в форме полумесяца сразу был помечен, как «опасный», тем более он сформировался прямо посреди Бермудского треугольника неподалеку от побережья штата Северная Каролина.

Местные жители, уже успевшие посетить его песчаные берега, окрестили новорожденный остров Шелли, так как он весь усыпан ракушками. Фактически же остров со всех сторон омывается водами так называемого Дьявольского треугольника.

Бермудский треугольник «обвиняют» в исчезновении десятков самолетов и кораблей за последние 100 лет.

Хотя это очень опасно, на остров устремились рыболовы, коллекционеры ракушек и фотографы.

Дейв Халлак, управляющий общественных пляжей на близлежащем острове Хаттерас, предупреждает смельчаков о сильнейшем потоке, который проходит между Хаттерас и новым островом. Кроме того, в этих водах рыщут акулы длиной в 1,5 м и скаты размером с тент для грузовика. Так что путешествия на новый остров чреваты не только нападением акул, но и банальным утоплением, хотя любопытных авантюристов такие опасности не останавливают.

Н.О.

