Летняя сессия ПА ОБСЕ начинает работу в Минске

2017-07-05 09:57 | www.trend.az | 3

26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня начнет работу в Минске, передает Белта.

В нынешнем году летняя сессия ПА ОБСЕ посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Повестка сессии складывается из докладов трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Резолюции, принятые по итогам дискуссий, лягут в основу Минской декларации, в которой будут сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы.

В декларацию войдут также несколько дополнительных резолюций, которые инициируют отдельные парламентарии самостоятельно. Они затрагивают противодействие терроризму, миграционные вызовы, недопустимость разжигания межрелигиозной вражды, укрепление энергетической безопасности и др.

Планируется, что в открытии сессии примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

Парламентская ассамблея ОБСЕ была создана в апреле 1991 года в Мадриде (Испания), в ее работе участвуют 323 парламентария, которые представляют 57 стран. Основными задачами являются содействие межпарламентскому диалогу, поддержка демократических институтов в государствах - участниках ОБСЕ, развитие сотрудничества и безопасности в регионе. Главное событие в деятельности ПА ОБСЕ - ежегодная летняя сессия, на которой выбираются руководство и должностные лица ассамблеи, принимаются декларации и резолюции.