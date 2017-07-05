Премьер-министр Пакистана прибыл в Таджикистан с официальным визитом

2017-07-05 10:03 | www.trend.az | 5

В среду в Республику Таджикистан с двухдневным официальным визитом прибыл Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Наваз Шариф, передает агентство Ховар.

В Международном аэропорту Душанбе высокого гостя встретили Премьер-министр страны Кохир Расулзода и другие официальные лица.

Сегодня в «Касри миллат» состоится официальная церемония встречи Премьер-министр Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа.

В рамках официального визита в Таджикистан Мухаммад Наваз Шариф встретится с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода.

Также Премьер-министр Пакистана примет участие в трёхсторонней встрече глав государств Таджикистана, Афганистана и Пакистана, где стороны намерены обсудить широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности.

6 июля с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Исламской Республики Афганистан Мухаммада Ашрафа Гани, Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа и Премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова состоится встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.