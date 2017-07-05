Moodys Katarın kredi not görünümünü düşürdü

2017-07-05 10:06 | www.trend.az | 0

Katar'ın kredi not görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşüren Moodys değerlendirmesinde, Katarın, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaşadığı diplomatik krizin finansal riskler taşıyabileceğine dikkat çekerek, krizin kısa vedede çözüm olasılığının düşük olduğunu vurguladı.

Katara karşı uygulanan ekonomik amborgonun ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilebileyeceğinin altını çizen Moodys değerlendirmesinde, "Uzayan belirsizlik döneminin 2018 yılına genişleme olasılığı ve anlaşmazlığa önümüzdeki birkaç aylık dönemde hızlı çözüm olasılığının düşük olması, Katar’ın ülke kredi temellerinin negatif etkilenebileceği riskini getiriyor" dedi.

Geçen Mayıs ayı sonunda Katarın ülke kredi notunu "Aa2"den "Aa3" düzeyine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çekildiğini açıklayan Moodys, dünkü değerlendirmesinde uzun vadeli ülke kredi notunu "Aa3"te tuttuğunu belitti.