Итальянский фермер трактором «нарисовал» на поле портрет Путина – ВИДЕО

2017-07-05 10:07 | www.oxu.az | 3

Итальянский фермер «нарисовал» на тракторе портрет президента России Владимира Путина на своем поле в области Венето на севере страны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал L'Arena.it, портрет российского лидера пришел на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Дарио Гамбарин сделал после сбора урожая в конце прошлого года.

Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. Холстом ему служит огромное поле, а кистью и красками – трактор и плуг. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинского революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.

По завершении сбора нынешнего урожая итальянский фермер нарисовал портрет Путина, приурочив его к предстоящему саммиту «большой двадцатки» в Гамбурге.

Н.О.