Информация о самочувствии раненой армянами женщины – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-05 10:14 | www.oxu.az | 3

Состояние Сарвиназ Гулиевой, которая вчера получила осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района и была прооперирована в военном госпитале, сейчас стабильное.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил главврач Центральной больницы Физулинского района Натиг Шукюров.

Он заявил, что никакой угрозы для жизни больной, получившей осколочное ранение грудной клетки, нет:

«Через пару дней больную доставят в нашу больницу. Считаю, что после недельного лечения ее даже можно будет выписать».

Отметим, что в результате провокации армянской стороны погибли жители села Алханлы Сахиба Гулиева 1967 г.р. и ее внучка Захра Гулиева 2015 г.р.

Международные структуры были проинформированы о произошедшем.

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Ухудшилось состояние женщины, получившей осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, жизнь доставленной в N-скую военную госпиталь 52-летней Сальбиназ Гулиевой продолжает оставаться в опасности.

Тела погибших в результате обстрела села Сахибы Гулиевой и ее 18-месячной внучки Захры Гулиевой доставлены в село Зовджуг-5. Представители районной администрации порекомендовали не проводить церемонию прощания в селе Алханлы в целях безопасности.

Напомним, что 4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов.

В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

О провокации проинформированы международные структуры.

В результате адекватных ответных действий ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.

Минобороны заявляет, что ответственность за кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

A.M.