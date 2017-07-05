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Официальный курс маната к мировым валютам на 5 июля (версия 2)

2017-07-05 10:08 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:19)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9328 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

05.07.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.9328

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2961

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1008

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8731

1 бразильский реал

1 BRL

0.5142

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1292

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.148

1 чешская крона

1 CZK

0.0739

1 чилийский песо

1 CLP

0.2565

1 китайский юань

1 CNY

0.2505

1 датская крона

1 DKK

0.2599

1 грузинский лари

1 GEL

0.7065

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.218

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2001

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.1998

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7638

1 израильский шекель

1 ILS

0.4841

1 канадский доллар

1 CAD

1.3156

1 кувейтский динар

1 KWD

5.615

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3961

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0936

1 молдавская лея

1 MDL

0.094

1 египетский фунт

1 EGP

0.0954

1 норвежская крона

1 NOK

0.2039

100 узбекских сомов

100 UZS

0.043

1 польский злотый

1 PLN

0.4562

1 российский рубль

1 RUB

0.0287

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2325

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.364

1 турецкая лира

1 TRY

0.4786

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0558

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0653

100 японских иен

100 JPY

1.5042

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2397

Золото (1 унция)

1 XAU

2083.0673

Серебро (1 унция)

1 XAG

27.499

Платина (1 унция)

1 XPT

1545.5976

Палладий (1 унция)

1 XPD

1451.9766

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