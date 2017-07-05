Официальный курс маната к мировым валютам на 5 июля (версия 2)

2017-07-05 10:08 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:19)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9328 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.