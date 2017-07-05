Турции запрещен доступ к базе данных Интерпола

2017-07-05 10:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Интерпол запретил Турции доступ к базе данных, пишут в среду турецкие СМИ.

Как отмечается, причиной этого является то, что Турция в течение года ввела в базу данных Интерпола имена более 60 тысяч лиц, разыскиваемых после попытки военного переворота.

В настоящее время Турция не может добавлять имена разыскиваемых в список Интерпола.

Когда доступ к базе данных для Турции будет открыт, пока неизвестно, пишут СМИ.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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