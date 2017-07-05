Генпрокуратура: В отношении армян возбуждено уголовное дело

2017-07-05 10:28 | www.oxu.az | 7

В связи с провокационными действиями армян возбуждено уголовное дело.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В информации говорится, что интенсивный обстрел армянскими воинскими частями, расположенными на оккупированных азербайджанских землях, позиций вдоль линии фронта и территорий проживания гражданского населения из тяжелых артиллерийских установок является грубым нарушением норм международного права.

Так, ВС Армении 4 июня около 20:00 осуществили очередную провокацию, намерено обстреляв гражданское население и гражданские объекты в селе Алханлы Физулинского района из минометов и гранатометов, в результате чего погибли жители села Алханлы – Сахиба Аллахвердиева 1966 г.р. и ее внучка, Захра Гулиева 2016 г.р., еще одно гражданское лицо Сальминаз Гулиева 1965 г.р. получила осколочное ранение и была доставлена в больницу.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 116.0.6

(Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различаемые, в том числе особо охраняемые исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 116.0.10. (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 29,120.2.7 (умышленная попытка убийства двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды).

A.M.

