Узбекистан работает над повышением эффективности работы органов управления

2017-07-05 10:13 | www.trend.az | 8

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев потребовал безусловного соблюдения исполнительской дисциплины в деятельности органов государственного и хозяйственного управления, своевременного и качественного выполнения определенных задач, функций и поручений, обеспечения строгого порядка и дисциплины в каждой сфере.

Об этом он сказал на совещании по итогам работы в первом полугодии правительственного комплекса по вопросам коммунальных услуг, транспорта, капстроительства и стройиндустрии, а также комплекса по вопросам экономразвития, структурных преобразований, инвестиций, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, сообщило в среду Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Президент отметил, что, несмотря на достижение в первом полугодии определенных результатов и успехов в сферах, входящих в эти комплексы, необходимо уделить основное внимание анализу вопросов, ожидающих своего решения, разработать меры по полному задействованию имеющихся резервов и возможностей.

Глава государства указал на серьезные недостатки, допущенные руководителями министерства жилищно-коммунального обслуживания, Госкомитета по инвестициям, Гарантийного фонда развития малого предпринимательства.

Критически проанализированы недостатки и упущения, допущенные некоторыми ведомствами в составе комплекса по вопросам коммунальных услуг, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии.

Неудовлетворительной назвал президент организацию деятельности министерства экономики и финансов и Госналогового комитета.

На совещании особо отмечалось, что сегодняшнее и завтрашнее развитие экономики страны во многом зависит от качества и результатов работы министерств, входящих в комплекс экономического развития.

Несмотря на принятое в последние годы множество постановлений по стимулированию малого бизнеса, все еще имеются преграды на пути развития предпринимательства.

В связи с этим соответствующим министерствам и ведомствам поручено разработать предложения, реализация которых даст мощный импульс развитию малого бизнеса, частной собственности и предпринимательства.

Президент потребовал также прекратить практику формального, поверхностного реформирования банковско-финансовой системы, и превратить ее в сферу, работающую на основе современных методов.

"Самое важное, сегодня коммерческие банки нашей страны, оказывая самые современные услуги, должны обладать необходимым потенциалом, чтобы быть привлекательными для каждого клиента, конкурировать за него", - цитирует УзА высказывание президента.

На совещании были определены задачи по полному задействованию имеющихся резервов и возможностей для устранения недостатков в последовательном развитии отраслей экономики и обеспечения динамичных темпов роста.

(Автор: Демир Азизов)