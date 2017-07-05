Правительство Кыргызстана создает условия для беспрепятственного экспорта в страны ЕАЭС

2017-07-05 10:14 | www.trend.az | 5

Правительство Кыргызстана предпринимает меры по обеспечению беспрепятственного прохождения продукции отечественных производителей на рынки стран ЕАЭС, передает Kabar.

Премьер–министр Сооронбай Жээнбеков одним из основных направлений определил решение вопроса унификации технических регламентов. Без решения этих вопросов экспортеры из Кыргызстана будут постоянно сталкиваться с трудностями на рынках стран ЕАЭС. Чтобы их снять, глава правительства утвердил соответствующие планы мероприятий.

Следует отметить, что технический регламент – документ, который устанавливает характеристики продукции (услуги) или связанные с ней процессы и методы производства. Он может также включать требования к терминологии, символам, упаковыванию, маркированию и этикетированию, либо быть целиком посвящен этим вопросам. Соблюдение технического единого регламента обязательно для всех производителей, которые хотят вывозить свои товары на территорию других стран ЕАЭС.

По словам главы Правительства КР, работа правительства уже дала результаты.

С 12 августа 2017 года в Кыргызстане вступают в силу очередные 18 технических регламентов Евразийского экономического союза. Они имеют прямое действие на территории всех стран интеграционного объединения и действуют без изъятий. Об этом заявил заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров 4 июля на пресс-конференции в Доме Правительства КР.

Э. Абакиров отметил, что при этом будет устанавливаться единая система выхода продукции на рынок, применяться единые документы соответствия продукции и единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

«Таким образом, устраняются технические и административные барьеры для экспортеров, то есть главной целью является обеспечение беспрепятственного прохождения товаров на территорию всех стран членов ЕАЭС», - подчеркнул Э.Абакиров.

Заместитель министра экономики сообщил, что по состоянию на 24 апреля 2017 года практически по всем действующим техническим регламентам отсылочные нормы регулируются национальным законодательством.

«Из 18 техрегаментов, 8 регулируют безопасность пищевой продукции, один является сквозным. При этом важным условием внедрения техрегламентов на пищевую продукцию является внедрение на предприятиях системы менеджмента ХАССП, которая представляет собой систему оценки и контроля опасных факторов продовольственного сырья, технологических продуктов и готовой продукции. Это является гарантией безопасности пищевых производимых продуктов», - сказал Э.Абакиров.

Он также подчеркнул, что в этой связи возникла необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу страны.

«Вступление в силу данных техрегламентов позволит сформировать единое правовое поле для обеспечения безопасности продукции и обеспечить защиту таможенной территории от небезопасной и сфальсифицированной продукции с третьих стран», - подчеркнул Э.Абакиров.

Заместитель министра транспорта и дорог Гульмира Абдралиева проинформировала, что в сфере железнодорожного транспорта вступают в силу два техрегламента - «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Она отметила, что по первому регламенту объектами являются вновь разрабатываемые, модернизируемые и изготавливаемые железнодорожный подвижной состав и его подвижные части.

«Оценка соответствия продукции у нас проводится в форме обязательного подтверждения соответствия, это в двух формах сертификация и декларирование. На базе ГП «Кыргыз Темир Жолу» создан испытательный центр, который включает испытательную лабораторию и лабораторию неразрушающего контроля», - сказала Г.Абдралиева.

Помимо этого, она отметила, что проводится работа по дооснащению лабораторий.

«Национальным органом по оценке соответствия является республиканский центр «Стройсертификация» при Госстрое. Он включен в реестр ЕЭАС и имеет испытательную лабораторию», - сообщила Г.Абдралиева.

Статс-секретарь Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Айбек Асанов сообщил, что ГКПЭН является ответственным за внедрение 4 техрегламентов - «О безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности мебельной продукции», «О безопасности лифтов», «О безопасности взрывчатых материалов и изделий на их основе». По его информации, на сегодняшний день в республике имеются две аккредитованные лаборатории по легкой промышленности и одна по мебельной продукции.

«Восемь технических регламентов ЕАЭС из 18, вступающих в силу с 12 августа 2017 года, регулируют безопасность пищевой продукции», — сообщил заведующий отделом пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Атамбек Ботоев.

По его словам, по техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции» определены 26 нормативно правовых актов Кыргызской Республики, в стране действует 19 аккредитованных испытательных лабораторий, 6 органов по сертификации.

По техрегламенту «О безопасности упаковки» определено три нормативно-правовых акта, действуют 13 аккредитованных испытательных лабораторий и два органа сертификации.

По техническому регламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки» действует одна аккредитованная лаборатория.

По техническому регламенту «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» определено 7 нормативно правовых актов Кыргызской Республики, действует 13 аккредитованных испытательных лабораторий и три органа сертификации.

Относительно технического регламента «Технический регламент на масложировую продукцию» определены 6 нормативно правовых актов Кыргызской Республики, действуют 10 аккредитованных испытательных лабораторий.

По техническому регламенту «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» определены 10 нормативно правовых актов, в стране действует одна испытательная лаборатория.

По техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции» определены 9 нормативно правовых актов Кыргызской Республики, действуют 13 аккредитованных лабораторий.

По техрегламенту «О безопасности мяса и мясной продукции» определены 8 нормативно правовых актов, действуют 12 аккредитованных испытательных лабораторий.