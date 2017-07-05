Азербайджан посетят представители крупной нефтехимической компании Саудовской Аравии

2017-07-05 12:28 | www.apa.az | 4

В ближайшее время Азербайджан посетит делегация крупной нефтехимической компании Саудовской Аравии Sabic.

Об этом АПА-Экономикс сообщил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Мюсаид Ибрахим Абдуллах Ас-Сулейм.

По словам дипломата, Азербайджан также посетят представители крупной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco. Посол отметил, что представители вышеупомянутых компаний обсудят в Баку с руководством SOCAR совместные проекты. «Эти проекты планируется реализовать в Азербайджане и Саудовской Аравии».