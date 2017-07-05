Самед Сеидов: «В ПАСЕ будет поднят вопрос в связи с совершенным армянами в Физули зверством»

2017-07-05 12:34 | www.apa.az | 4

Об этом АПА заявил глава делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение на очередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По словам С. Сеидова, произошедшее вчера ночью событие стало причиной гибели пожилой женщины и маленького ребенка, что является преступлением против человечности, не укладывающимся даже в рамки правил ведения войны: «Конечно же, Совет Европы, в том числе и другие международные организации должны дать этому оценку. В рамках своих полномочий мы предоставим всем международным организациям факты, фотографии и потребуем дать этому юридическую оценку. Армяне уже не смогут скрыть этот зверский факт. Кровь этой женщины и маленького ребенка не должна бытиь напрасно пролитой».

Также С. Сеидов отметил, что на очередной сессии ПАСЕ и так большинство вопросов связано с Азербайджаном. Этот вопрос также займет большое место среди них: «Он будет обсужден на всех заседаниях».

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.