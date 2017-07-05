В США женщина заговорилась по телефону и въехала в толпу прохожих – ФОТО

2017-07-05 10:35 | www.oxu.az | 3

В Солт-Лейк-Сити женщина, разговаривающая за рулём автомобиля по телефону, протаранила толпу людей. По меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

По словам очевидцев, автомобиль марки «Мазда» съехал с дороги и врезался в группу людей. Женщина, которая была за рулём, вышла из машины и скрылась. Люди, видевшие, как виновница в момент аварии разговаривала по телефону, кричали ей, чтобы она остановила машину.

Полиция США проводит расследование. Преступница объявлена в розыск.

Н.О.