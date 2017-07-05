Посол Израиля глубоко огорчен гибелью мирных граждан Азербайджана в результате армянских обстрелов

2017-07-05 14:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Дан Став глубоко огорчен гибелью мирных людей в результате обстрелов Армении, сообщило в среду посольство этой страны в Азербайджане.

«Посол Дан Став глубоко опечален и встревожен новостью об убийстве двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой в результате минометного огня в селе Алханлы Физулинского района», - сказано в сообщении.

Посол выразил соболезнования семье погибших и всему народу Азербайджана.

Как сообщило ранее минобороны Азербайджана, четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)