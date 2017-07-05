Азербайджанский киновед выберет лучшие документальные фильмы в России

2017-07-05 14:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский киновед Ульви Метхи вошел в состав жюри XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщил Trend Life сам киновед.

Фестиваль пройдет городе Казань (Республика Татарстан, Российская Федерация) с 5 по 11 сентября 2017 года.Новшеством этого года станет и то, что в составе жюри посекционно будут работать 20 специалистов из 11 стран мира.

Ульви Метхи вошел в состав жюри, которое выберет лучшие документальные фильмы (короткого и полного метра).

Программа фестиваля состоит из конкурсной и внеконкурсной программы, в которых могут участвовать полнометражные игровые фильмы, короткометражные игровые фильмы, анимационные фильмы, полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы.

(Автор: Джани Бабаева)