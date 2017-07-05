Посол Саудовской Аравии: «В назначении нового наследника престола нет ничего странного»

2017-07-05 12:39 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сказал посол Саудовской Аравии в Азербайджане Мусаид Ибрахим Абдуллах ас-Сулейм.

Посол отметил, что на этом посту Мухаммед бин Салман сменил Мухаммеда ибн Наифа: «До этого он был заместителем наследного принца. Это специфическая для государственного устройства страны процедура. Странного в ней ничего нет. Мухаммед бин Салман и на предыдущей должности добился многого. Он разработал «Концепцию будущего развития 2030». Суть этой концепции заключалась в уменьшении зависимости экономики страны от нефти, увеличении прибыли за счет продукции промышленности. 60 процентов населения Саудовской Аравии – молодежь. Мухаммед бин Салман также представитель молодых и энергичных кадров. Он продолжит дела, начатые Мухаммедом ибн Наифом, совершенствуя их».