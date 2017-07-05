Беларусь и Ирак намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество

2017-07-05 15:14 | www.trend.az | 3

Беларусь и Ирак намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом шла речь сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирака в России Хайдаром Мансуром Хади, сообщили Белта в пресс-службе белорусского дипредставительства.

"Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, - отметили в пресс-службе. - Особое внимание было уделено вопросу расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений".

Дипломатические отношения между Беларусью и Ираком установлены 26 декабря 1996 года. По итогам 2016-го объем двустороннего товарооборота составил $39,7 млн.