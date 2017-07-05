İstanbul'da DAES ve El Nusra operasyonu

2017-07-05 13:35 | www.trend.az | 0

DEAŞ'ın Turkiye'deki yapılanması ile eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, örgütün Turkiye yapılanması içerisinde yer alıp örgütsel faaliyetler de bulundukları ve örgütün Suriye'deki kampı ve çatışma bölgelerine eleman getirdikleri belirlenen bir hücresine yönelik olarak bu gün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

6 GÖZALTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 adrese eş zamanlı düzenledği operasyona polis helikopteri de destek verdi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalarda havalı tabanca, bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirdiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

KAYNAK MİLLİYET