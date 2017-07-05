ПА ОБСЕ может выразить отношение к убийству армянами азербайджанских мирных граждан

2017-07-05 13:03 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, наблюдающие за заседанием в прямом эфире посредством соцсети «Facebook» азербайджанцы делятся фотографиями жертв трагедии и оставляют комментарии, в которых содержится призыв выразить отношение к совершенному 4 июля армянскими военнослужащими в селе Алханлы Физулинского района военному преступлению. Число комментариев уже превысило 100. Азербайджанские пользователи «Twitter», также присоединившись к этому процессу, делятся своими мнениями и призывают международное сообщество занять решительную позицию по этому вопросу. Обращения в основном отправляются хэштегами (stopArmenia, Armenianagression, Armeniaischildkiller, Armeniastopkillingchildren и др.) на страницы в «Twitter» ООН, Совета Европы, Европейского союза, руководящих структур ОБСЕ, а также занимающейся урегулированием нагорно-карабахского конфликта Минской группы ОБСЕ. Хэштеги также адресуются в иностранные и международные правозащитные организации, в ведущие медиа структуры.

Ожидается, что участвующие в сессии представители Азербайджана выступят по данному вопросу.