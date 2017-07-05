Айдын Мирзазаде: Азербайджан повысит боеготовность на линии фронта

2017-07-05 11:09 | www.oxu.az | 3

«Армения, осуществив истребление мирного населения, показала, что не заинтересована в урегулировании карабахского конфликта. Страна-оккупант грубо нарушает нормы международного права. В мире существуют общепринятые правила, ведение войны против мирного населения считается преступлением».

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, ответственность за доведение ситуации до такого состояния лежит и на сопредседателях Минской группы ОБСЕ:

«При оценивании проблемы к обеим сторонам проявляется равное отношение, оккупанта не называют его именем. В результате Армения наглеет, действует в атмосфере безнаказанности. Азербайджан повысит боеготовность на линии фронта, предотвратит армянскую провокацию. Международная общественность информирована о произошедшем. У международных структур потребуют выразить отношение к этому вопросу».

Напомним, что 4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов.

В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и ее внучка Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

A.M.

