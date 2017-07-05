Сопредседатели призвали срочно прекратить военные операции

2017-07-05 11:15 | www.oxu.az | 3

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ срочно призывают Азербайджан и Армению прекратить военные операции».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении сопредседателей, сделанном в связи с вчерашним инцидентом в селе Алханлы Физулинского района.

Напомним, что 4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов.

В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и ее внучка Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

Н.О.

