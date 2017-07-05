Ритм Астаны задает темп всей стране - Нурсултан Назарбаев

2017-07-05 15:20 | www.trend.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном приеме, посвященном Дню столицы, в конгресс-центре выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017». Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, члены Правительства, представители государственных органов, дипломатического корпуса, интеллигенции, деловых и культурных кругов.

Выступая перед собравшимися, Глава государства поздравил всех с Днем столицы и отметил высокую динамику развития главного города страны за последние 19 лет.

«Астана прекрасна. Вчера вечером я объехал город и увидел очень много людей, гуляющих на улицах, несмотря на позднее время суток. Это говорит о многом. Народ спокоен и чувствует себя в безопасности. Еще древние говорили, что «город - это не стены, а люди», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что сегодняшний энергичный ритм Астаны задает темп обновлению всей страны.

«Мы последовательно осуществляем масштабную модернизацию в экономике, политике и культуре. Результат этой работы направлен на развитие нашего государства. И в начале этого роста всегда будет Астана. Здесь мы решаем различные вопросы, в том числе и по установлению мира в различных точках мира. Наша политика мира, добрососедства, политика привлечения инвестиций направлена на создание благоприятных условий жизни для каждого казахстанца», - отметил Глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал о важности проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» и ее роли в дальнейшем развитии города и всей страны в целом.

«Благодаря выставке «ЭКСПО-2017» Казахстан сейчас находится в фокусе международного внимания. Гости столицы восхищаются городом. Мы единственное государство, построившее новый мегаполис на стыке веков. Астана сегодня - это триллион тенге поступлений в бюджет в год. При этом 65 процентов всех доходов поступают от малого и среднего бизнеса. Мы стали свидетелями становления нашей столицы», - сказал Глава государства.

В завершении выступления Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил казахстанцев с Днем столицы, пожелав им счастья, благополучия и новых свершений, а также поблагодарил всех участников строительства Астаны.