Армения осуществила против мирного населения Азербайджана неприкрытый акт вандализма - эксперт

2017-07-05 15:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армения осуществила против мирного населения Азербайджана неприкрытый акт вандализма, реальный террористический акт, сказал в среду Trend азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов, комментируя последнюю армянскую провокацию против мирного населения Азербайджана.

«Здесь вопрос связан уже не с противостоянием вооруженных сил Армении и Азербайджана, армяне открыто перешли в атаку на мирное население. Видимо, зная, что получат оперативный и сильный ответ со стороны Азербайджана, армянская сторона решила заняться мирным населением Азербайджана», - сказал политолог.

По словам эксперта, сам Серж Саргсян по опыту Ходжалы имеет большую практику уничтожения мирного населения, и сейчас он активно применяет этот опыт против азербайджанского мирного населения.

Конечно, азербайджанская сторона даст адекватный симметричный ответ, и их огневые точки уже подавляются, и проведет более активную масштабную военную операцию, отметил Садыхов. Здесь вопрос заключается в том, что политическое руководство Армении должно задуматься о будущем своей страны, добавил эксперт.

По словам Садыхова, все это происходит на фоне очень серьезных социально-экономических проблем, с которыми столкнулся Ереван. в тот момент, когда официальный Баку дал согласие на продолжение переговоров и встречу глав внешнеполитических ведомств и на фоне укрепления военного потенциала Азербайджана.

Видимо, этот страх перед неизбежным ответом и действиями азербайджанской стороны по освобождению своих территорий приводит к тому, что провокации и акты вандализма уже совершаются против мирного населения, убивают ни в чем не повинных мирных граждан, женщин и детей, сказал эксперт.

«Азербайджан сейчас хотел бы услышать жесткие заявления от сопредседателей Минской группы ОБСЕ и применения санкций против Армении, которая на протяжении очень многих лет оккупирует азербайджанские территории, не выполняет резолюции СБ ООН и других международных организаций и топчет международное право, оставаясь безнаказанной и продолжая свою оккупационно-террористическую политику», - сказал политолог.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована, сообщило ранее министерство обороны Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.