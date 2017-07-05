Ermeni vahşetinin gerçek yüzü (Fotoğraf )

2017-07-05 14:51 | www.trend.az | 0

Dün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı, gerginlik yine tırmandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saat 19.40’da Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçalarından yaralanan Servinaz Guliyeva isim vatandaşın ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bakanlık yetkilikleri, saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan askeri-siyasi yönetime ait olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ı kınadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı

“4 Temmuz günü saat 20:40 sularında Azerbaycan’ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı, top ateşi sonucu yaralanan bir diğer Azerbaycanlı kardeşimize acil şifalar diliyoruz.

Bu menfur olay, Azerbaycan’ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmakta olan Ermenistan’ın sınır bölgelerinde ağır silahlarla giriştiği provokasyonların uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı bir biçimde sivilleri, özellikle kadın ve çocukları da hedef aldığını tüm açıklığıyla göstermiştir. Ermenistan’ın bilinçli olarak sistematik bir şekilde yürüttüğü bu şiddet politikasının Yukarı Karabağ ihtilafının barışçıl yollarla çözümünün önündeki en büyük engel olduğunun uluslararası toplum tarafından anlaşılması ve Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için gerekli baskının yapılması gerekmektedir.

Türkiye, Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu’nun bir üyesi olarak, ihtilafa Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir.”