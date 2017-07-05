Сколько знаменитости потратят на летний отдых? – ОПРОС

2017-07-05 11:52 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az провел опрос среди представителей местного шоу-бизнеса на тему «Где вы проведете летние каникулы и сколько планируете потратить на отдых?».

Народная артистка Фирангиз Муталлимова:

«Театральный сезон еще не окончен. По завершении сезона начну строить планы на отдых».

Народная артистка Айгюн Кязымова:

«Еще до начала лета я каждый день была на репетициях. 22 сентября состоится концерт в честь 30-летия со дня начала своей карьеры. Репетиции продолжатся до дня концерта. Какой отдых может быть лучше для творческого человека?!».

Ведущая Гюнель Гумбатова:

«В июне моя дочь, супруг и я 10 дней отдохнем в Бодруме. Сумму не назову (смеется). Сейчас это вошло в моду – знаменитости, блогеры бесплатно отдыхают за рекламу. Но мы отдыхаем за свой счет. В июле и августе мы с семьей отдохнем в Европе, а потом планируем продолжить отдых в районах Азербайджана. Хочу отдохнуть в сельской местности, вдали от городского шума».

Стилист Самиральдо:

«В июле я отдохну в бакинских селах и районах. В августе отправлюсь в Турцию. На летний отдых я выделил 10 тыс. манатов».

Ведущая и актриса Зюмрюд Гасымова:

«Сейчас я в Москве. Три недели я буду проходить стажировку на российском Первом канале. После этого неделю отдохну в Бодруме. Затем вновь вернусь к работе. Новый сезон я начну с серьезной подготовки».

Певец Эмиль Бадалов:

«Этим летом я буду на родине в связи с рождением второго ребенка. Поэтому мы никуда не поедем отдыхать».

Певица Кенуль Керимова:

«Буду отдыхать у себя на даче. Пока не планирую куда-то ехать».

Певица Лейла Рамазанлы:

«Мне неважно, где проводить отдых, главное хорошо отдохнуть. Цены в Азербайджане или за границей зависят от места, куда я поеду».

Ведущий и певец Мурад Ариф:

«Мы молодая семья. Если оставить детей у бабушки или теток, то можно хорошо отдохнуть в любом месте. В июне мы отдохнули в Стокгольме, там у нас дом, хорошие условия. В июле мы отдохнем на Абшероне, в августе в Шеки. На отдых за рубежом вместе с билетом я затратил 5-6 тыс. долларов».

Айтен Садыгзаде

