Турецкий борец после победы над армянином поднял азербайджанский флаг – ВИДЕО

2017-07-05 12:00 | www.oxu.az | 3

В немецком Дортмунде турецкий борец греко-римского стиля Джемал Мутлу на чемпионате Европы среди молодежи поднял флаг Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Мутлу сделал это после того как одержал победу в борьбе за третье место над представителем Армении Ашотом Мхитаряном в весовой категории 50 кг. Он завоевал бронзовую медаль, досрочно выиграв соперника с явным преимуществом со счётом 10:2. После встречи молодой спортсмен прошелся с флагами Азербайджана и Турции.

Отметим, что в этой весовой категории в финале представитель Азербайджана Зульфугар Алиев завоевал серебряную медаль, проиграв в финале грузину Рамазу Силагавайа со счётом 1:5.

A.M.