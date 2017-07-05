Меркель констатировала изменение мирового порядка

2017-07-05 15:39 | www.trend.az | 4

Соотношение сил в международной политике меняется, и сам мировой порядок трансформируется. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью еженедельнику Zeit в преддверии саммита G20, передает ТАСС.

Как пояснила глава кабмина ФРГ, она имеет ввиду усиление роли Китая и Индии, а также нежелание новой администрации США играть роль гаранта мирового порядка во всех регионах. "Действительно, мировой порядок меняется, смещается соотношение сил", - отметила она в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

Изменение в подходах Вашингтона, по ее словам, "можно расценивать и как хорошую, и как плохую новость, в зависимости от темы". "Впрочем, где бы в течение последних десятилетий американцы не выступали в качестве гаранта мирового порядка, всегда, мягко выражаясь, было много критики", - добавила Меркель.

Она при этом признала, что для Берлина уход США со своих позиций "является серьезным вызовом". "Если американцы вдруг заявят, что они не хотят больше вести борьбу с международным терроризмом, будет очень сложно", - заявила она. Канцлер подчеркнула, что ФРГ и США "заинтересованы в безопасности и мире, поэтому должны преследовать общие цели".

Она также призналась, что не отказывается от своего заявления о том, что времена, когда Европа могла полностью полагаться на США, прошли. "Непонятно, можем ли мы в будущем полагаться на то, что США будут, как и раньше, поддерживать работу ООН, ближневосточное урегулирование, европейскую политику в сфере безопасности, миротворческие миссии в Африке", - пояснила Меркель.

Не избегать разногласий

Канцлер ФРГ также считает, что участникам саммита G20 не следует избегать обсуждения существующих между ними разногласий.

"Передо мной как председателем в G20 поставлена задача прорабатывать возможности для достижения единства, а не поощрять отсутствие диалога", - отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля. "Не нужно прятать под стол разногласия", - добавила она.

Канцлер также считает оправданным проведение саммита G20 именно в Гамбурге. "Я убеждена, что Германия должна быть в состоянии принять такой важный форум, ведь с этим связана возможность поставить на повестку дня важные темы, добиться прогресса в реализации проектов, определять течение глобализации", - отметила она. Меркель указала на то, что такой масштабный саммит можно было организовать только в крупном городе, где есть необходимая инфраструктура и достаточно гостиниц для членов делегаций и тысяч журналистов.

Кроме того, канцлер отметила, что понимает недовольство многих жителей Гамбурга "кружащимися в воздухе вертолетами, блокированием улиц и прочими ограничениями", связанными с саммитом. В то же время она подчеркнула, что "не может быть оправдания насильственным акциям протеста". "Я уверена, что полиция сделает все, чтобы не допустить этого", - сказала Меркель.

Министр финансов еврозоны

Меркель заявила, что в целом поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона по созданию в еврозоне экономического правительства и поста министра финансов.

"Необходимо ли нам что-то типа экономического правительства? В целом я поддерживаю это. Нужен ли европейский министр финансов? В принципе и на это отвечу - да", - отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

В то же время, по ее словам, в том, что касается этих идей, сначала "следует найти ответы на практические вопросы", ведь "в Европе существуют разные представления" об этом. "Если будет создана правовая основа, то я могу себе очень многое представить", - заметила канцлер.

"Все эти вопросы, связанные с дальнейшим развитием ЕС, я буду обсуждать с Эмманюэлем Макроном", - добавила она.