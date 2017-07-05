МИД Азербайджана: Страны и международные структуры оповещаются о провокациях армян в селе Алханлы

2017-07-05 14:02 | www.apa.az | 3

«Этот инцидент является грубым нарушением международных обязательств, которые Армения взяла на себя».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, дипломатическим представительствам Азербайджана даны поручения в связи с этим вопросом, и они проинформируют об инциденте правительства стран и международные структуры, в которых аккредитованы: «Надеемся, что страны и международные организации выразят отношение к факту нарушения международного права и резко осудят произошедшее. Уже проинформированы Международный комитет красного креста, действующий председатель ОБСЕ. Министр иностранных дел обсудил инцидент с сопредседателями и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Каспшиком. До сведения сопредседателей доведена серьезная обеспокоенность Азербайджана».

По словам Х.Гаджиева, приказ открыть огонь был получен непосредственно от верховного главнокомандующего ВС Армении, и ответственность за это падает на политическое руководство Армении: «Это составная часть их целенаправленной политики. Незаконное присутствие армянской армии на азербайджанских территориях и сохранение статус-кво становятся причиной таких провокаций. Это представляет угрозу для мира и безопасности региона. Анжей Каспшик ведет расследование с обеих сторон линии соприкосновения. Думаем, что в связи с расследованием будет принято справедливое заявление».

Спикер МИД еще раз заявил, что в урегулировании конфликта Азербайджан выступает сторонником субстантивных переговоров.