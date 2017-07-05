МИД Азербайджана выразил отношение к заявлению МИД России

2017-07-05 14:10 | www.apa.az | 9

Как сообщает АПА, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление МИД России о том, что при поездке армян-граждан России в Азербайджан они задерживаются в аэропорту и отправляются назад.

Он сказал, что об этом сообщается российской стороне: «В результате оккупации и агрессии Армении против Азербайджана армянами была осуществлена политика кровавой этнической чистки. В свое время эту политику Армения опробовала на своей территории. К сожалению, некоторые лица армянской национальности разжигают рознь на этнической почве. По этой причине мы проводим такого рода мероприятия. Российский сопредседатель, в том числе и другие сопредседатели, выступая с позиции возложенных на них обязательств, должны приложить больше усилий для урегулирования конфликта. ВС Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. В регионе должны быть восстановлены мир, свободное передвижение и цивильные отношения».

Отметим, МИД России заявил, что приезжающие в Азербайджан армяне-граждане России подвергаются дискриминации из-за их этнического происхождения.