Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями

2017-07-05 12:22 | www.oxu.az | 3

Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу», - указали в МИД РФ в связи с сообщениями о ряде подобных случаев.

«Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами, - сказали в российском дипведомстве. - Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации».

Как отметили в МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан.

Н.О.