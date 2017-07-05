Армяне каждый день обстреливают село Алханлы - жительница

2017-07-05 15:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армяне практически каждый день обстреливают село, сообщила в среду Trend жительница села Алханлы Физулинского района Севиндж Мамедова.

По ее словам, в последнее время армяне обстреливают только населенные пункты. «Село подверглось обстрелу вчера ночью. Снаряды разорвались в нескольких местах. Раньше они обстреливали кладбища, объекты, но в последнее время прицельно обстреливают село. Вчера вечером армяне перешли в наступление в направлении села. Вооруженные силы Азербайджана пресекли провокацию армян», - сказала Мамедова.

Она также добавила, что сейчас в селе тихо. «Люди заняты своими делами. Население привыкло к провокациям армян, это не впервой», - сказала жительница села.

Как сообщило ранее минобороны Азербайджана, четвертого июля около 20:40 Вооруженные силы Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)