МИД Турции: Это событие показывает, что мишенью армян являются мирные жители

2017-07-05 14:25 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, в заявлении говорится, что 4 июля ВС Армении подвергли обстрелу из минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района Азербайджана. В результате погибли жители села – 50-летняя женщина и ее 2-летняя внучка, еще одна женщина была ранена: «Мы резко осуждаем это событие. Пусть Аллах упокоит души азербайджанцев, погибших в результате этой коварной атаки. Раненой женщине желаем скорейшего выздоровления. Это ужасное событие показывает, что оккупировавшая 1/5 часть земель Азербайджана Армения, совершая на линии фронта провокации с использованием тяжелого вооружения, вопреки международному праву и правам человека избрала в качестве своей мишени мирное население, в частности детей и женщин. Международное сообщество должно знать, что системным образом реализуема Арменией политика является самым большим препятствием для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На эту страну необходимо оказать давление с тем, чтобы Армения покинула оккупированные ею земли. Турция как член Минской группы ОБСЕ продолжит поддерживать урегулирование конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».





Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.



В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.).



Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.