Каспшик на линии соприкосновения ведет расследование в связи с гибелью мирных азербайджанцев

2017-07-05 14:42 | www.apa.az | 3

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик ведет расследование с обеих сторон линии соприкосновения в связи с гибелью мирных граждан, которые погибли в результате обстрела мирных жителей Вооруженными силами Армении в селе Алханлы Физулинского района.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана сказал Хикмет Гаджиев. «Думаем, что в результате расследования будет принято справедливое заявление», - отметил он.

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.



В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.).



Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.