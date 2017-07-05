Побег из курятника: В Австрии более 7000 куриц оказались на дороге – ВИДЕО

2017-07-05 12:30 | www.oxu.az | 3

Грузовик, перевозящий куриц, въехал в опору моста, в результате чего семь с половиной тысяч цыплят оказались на дороге.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

Авария произошла на шоссе рядом с австрийским городом Линц. Водитель фургона признался, что заснул во время пути. Оказавшись вне фургона, часть птиц предприняла попытку вырваться на свободу.

«Тысячи птиц моментально побежали по шоссе. Нам пришлось закрыть участок дороги из-за интенсивного движения», - сообщил сотрудник полицейской инспекции Франц Рокеншауб.

Оперативная работа 120 сотрудников пожарной службы помогла не только поймать разбежавшихся куриц, но и уменьшить количество потерь среди пернатых. Информация о пострадавших людях пока не поступала.

Н.О.