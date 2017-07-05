Азербайджан провел переговоры по договору о едином авиационном пространстве с ЕС

2017-07-05 15:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Четвертого-пятого июля в Брюсселе (Бельгия) прошел второй этап переговоров по заключению договора о едином авиационном пространстве между странами Европейского союза и Азербайджаном, говорится в сообщении пресс-службы администрации гражданской авиации Азербайджана в среду.

С азербайджанской стороны в переговорах принимала участие делегация во главе с директором Государственной администрации гражданской авиации Арифом Мамедовым. В состав делегации вошли сотрудники Государственной администрации гражданской авиации и посольства Азербайджана в Бельгии, а также представители министерств иностранных дел и юстиции Азербайджана.

В ходе конструктивных переговоров обе стороны выразили готовность подписать соответствующие договоры. Были обсуждены замечания и предложения азербайджанской стороны, а также внесена ясность в ряд неясных вопросов. По результатам встречи был подписан протокол.

Было принято решение о проведении третьего этапа переговоров в Баку. До того времени Европейскому союзу и его странам-членам будут оперативно предоставлены отзывы других министерств и комитетов Азербайджана. Ожидается, что на встрече в Баку будет подготовлен финальный вариант договора.

Начало переговоров по проекту "Договора о едином авиационном пространстве" также важно с точки зрения перспективы заключения нового договора "О сотрудничестве и партнерстве" между Азербайджаном и Евросоюзом, отметил на встрече Ариф Мамедов.

По его словам, встреча внесет особый вклад в диалог между Азербайджаном и Европой.

Ариф Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан обладает положительным опытом в сфере сотрудничества в области гражданской авиации.