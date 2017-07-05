Азербайджан станет традиционным местом отдыха иранских туристов - министр

2017-07-05 16:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан станет традиционным местом отдыха иранских туристов, сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев, выступая на церемонии официального открытия Дней культуры Азербайджана в Тегеране, сообщает в среду министерство.

По словам министра, есть большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в культурной и туристической сферах.

Гараев добавил, что двустороннее сотрудничество положительно влияет на количество туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан.

Напомнив, что в этом году на праздник Новруз приехало более 60 тысяч иранских туристов, министр добавил, что красоты Баку привлекают иранских гостей.

Министр также сказал, что Дни культуры Азербайджана в Иране были проведены в 2010 году, а Дни культуры Ирана в Азербайджане – в 2011-м. В отличие от прошлых лет, в этот раз Дни культуры Азербайджана пройдут не только в Тегеране, но и в Исфахане.

В Тегеране организованы Неделя азербайджанского кино, фотовыставка, показана театральная постановка, состоится встреча представителей индустрии туризма.

Министр культуры и исламской ориентации Салехи Амири отметил, что Иран и Азербайджан и дальше должны развивать связи во всех сферах. «Иран не применяет никаких ограничений в развитии отношений с Азербайджаном. Официальный Тегеран считает Азербайджан своим близким другом», - сказал иранский министр.

Подчеркнув, что сотрудничества в сфере туризма развивается, как и во всех других сферах, иранский министр особо отметил, что граждане Ирана проявляют особый интерес к Азербайджану.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)