Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»

2017-07-05 14:57 | www.apa.az | 2

Бывший министр обороны России, индустриальный директор авиационного комплекса ГК «Ростех» Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров ПАО «Роствертол».

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявили в пресс-службе компании. Годовое собрание акционеров, на котором избрали совет директоров, прошло 28 июня.

В составе совета также остались управляющий директор «Роствертола» Петр Мотренко, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев и руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гюльнара Файзиматова. Помимо этого в совет директоров вошли гендиректор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, его заместитель по безопасности Николай Грязнов, а также гендиректор ОНПП «Технология» Андрей Силкин, директор по экономике и финансам ГК «Ростех» Кирилл Федоров и Александр Савенков, чья должность не уточняется.

«Роствертол» занимается производством вертолетной техники в России. Предприятие выпускает транспортно-боевой вертолет Ми-24/35, а также тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т и ударный боевой вертолет нового поколения Ми-28Н.