В Украине горит база с нефтепродуктами SOCAR

2017-07-05 15:04 | www.apa.az | 5

В поселке Усатово Одесской области (Украина) произошел пожар на нефтебазе «Свитанок», на которой хранят нефтепродукты компании SOCAR и др.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Oil News, в настоящий момент началась эвакуация персонала нефтебазы.

Областное отделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подтвердило информацию о пожаре. На место происшествия выехали бригады пожарных.

Как сообщает «Думская», на нефтебазе взорвался бензовоз, есть пострадавшие.

Пресс-служба «дочки» SOCAR в Украине сообщила, что пожар на территории нефтебазы произошел из-за взрыва бензовоза ОККО во время налива. «Резервуары нефтебазы не повреждены. Пострадавшим оказана необходимая помощь».