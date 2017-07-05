Умиляющая картина- Роналду со своими детьми – ФОТО

2017-07-05 12:50 | www.oxu.az | 3

Самый яркий футболист современности Криштиану Роналду привлекает внимание не только игрой на футбольном поле, но и своей личной жизнью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sportbox.az, в то время как все лидеры сборной Германии получили заслуженный отпуск, что впрочем не помешало сборной этой страны победить на Кубке Конфедераций, не уставший от побед Криштиану отправился в Россию вместе со своей сборной.

А между прочим в июне у звезды мадридского «Реала» произошло знаковое событие в жизни. У него родились близнецы – сын и дочь. Как и в случае и со старшим сыном - Криштиану младшим, близнецов Роналду родила суррогатная мать.

Из-за рождения детей Роналду пропустил матч за третье место между Португалией и Мексикой. Португальцы победили, а счастливый Роналду воссоединился со своими малышами.

Теперь Роналду наслаждается отцовством и проводит время рядом со своими детьми. Но не забывает и радовать своих поклонников, делясь фотограяфиями новорожденных.

Так в социальной сети Instagram появился новый снимок, на котором Роналду держит младшего сына, а старший сын сидит рядом с маленькой сестрой на руках.

Роналду пока не обнародовал имена детей, появившихся на свет в прошлом месяце, но ходят слухи, что мальчик получил имя Матео, а девочку назвали Евой.

Н.О.