Азербайджанские пограничники застрелили нарушителя границы

2017-07-05 12:57 | www.oxu.az | 3

Азербайджанские пограничники предотвратили очередную попытку нарушения государственной границы и ввоза крупной партии наркотических средств на территорию страны.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Госпогранслужбы, 5 июля около 01:00 близ села Бейханлы Джалилабадского района Азербайджана пограничный наряд обнаружил человека, пытавшегося незаконно пересечь ирано-азербайджанскую границу.

Нарушитель проигнорировал приказ остановиться и предупредительный огонь, попытавшись вернуться обратно.

Из-за темного времени суток и сложного рельефа местности, для предотвращения возвращения нарушителя границы на территорию Ирана, пограничный наряд в соответствии с законом «О государственной границе» применил оружие. Нарушитель границы был ранен, и, несмотря на оказание первой медицинской помощи, скончался.

В ходе обыска нарушителя границы пограничники обнаружили в общей сложности 8 кг 800 грамм наркотиков.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нарушителя границы и по факту.

A.M.

