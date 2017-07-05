Лукашенко видит необходимость реформирования ОБСЕ и усиления ее роли в разрешении конфликтов

2017-07-05 16:08 | www.trend.az | 3

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость реформирования ОБСЕ и усиления ее роли в разрешении конфликтов. Об этом он заявил в среду на встрече с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает Белта.

"ОБСЕ уникальна, и я уверен, что она должна реагировать на острые моменты в нашем регионе, и реагировать на самом высоком уровне, на уровне глав государств. Но посмотрите, сколько негативного произошло за последнее время в Европе. И какая реакция наша, глав государств? Никакой. Война идет в Европе - никакой реакции. Это говорит о том, что у нас в организации есть проблемы", - заявил Александр Лукашенко.

"Проблемы надо решать в начале, как и болезнь надо лечить в самом начале. Если мы запускаем этот процесс, вы знаете, к чему это приводит. На подобные конфликты надо реагировать, и реагировать серьезно. Сегодня все больше и больше встает вопрос о реформировании ОБСЕ, чтобы сделать ее более действенной, решительной", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что парламентарии ОБСЕ регулярно проводят сессии и обсуждают проблемы в рамках своих полномочий. "Хотелось бы, чтобы депутаты подтолкнули и нас к обсуждению этих животрепещущих проблем", - сказал он.

"Назрела крайняя необходимость встреч глав государств ОБСЕ для обсуждения очень важных и серьезных проблем. Если эта тема найдет свое развитие и продолжение во время работы в Минске Парламентской ассамблеи ОБСЕ, буду очень признателен. Думаю, это будет на пользу нашему региону", - добавил президент Беларуси.