На улице Нью-Йорка представлены картины азербайджанского художника (ФОТО)

2017-07-05 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Произведения молодого азербайджанского художника Ильгара Талыбова представлены в Нью-Йорке (США), сообщил Trend Life автор произведений.

Три картины художника из серии "Feminine Collection" - "Egyptian Woman", "Miss Ronnie" и "Blue Woman" экспонируются в здании на улице Хадсон-стрит, 60. Произведения представлены в витрине здания, благодаря чему все прохожие могут увидеть работы азербайджанского художника. Наряду с этим предоставлена информация об авторе работ, его творческой деятельности, успехах и достижениях. Картины будут экспонироваться до конца июля.

Ильгар Талыбов родился 2 августа 1991 года в Баку, с детства проявлял большой интерес к искусству. Интересно, что уже в 16 лет он был принят в Союз художников Азербайджана. В 2001 и 2006 году были проведены его персональные выставки в Баку. Работы талантливого художника были также представлены в России, Турции, Иране, Великобритании, США и других странах. Ильгар Талыбов также увлекается фотографией и компьютерной графикой. На протяжении последних трех лет живет и работает в США.

(Автор: Джани Бабаева)