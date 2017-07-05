Фото жителей села Алханлы, погибших в результате обстрела армян, и заявление МИД по этому вопросу переданы членам ПА ОБСЕ

2017-07-05 15:44 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПА ОБСЕ, заместитель председателя ММ Бахар Мурадова выступила на заседании. Она отметила, что обстрел армянами мирного населения Азербайджана носит систематический характер.

Б.Мурадова сказала, что вся ответственность за произошедшее ложится на военно-политическое руководство Армении.

«Мы приходим в ужас, думая о том, что в то время, когда мы здесь обсуждаем вопрос укрепления взаимодоверия, в нашей стране, на наших землях проливается кровь. Я вынужденный переселенец из Физулинского района. Проживающие на линии соприкосновения войск мои избиратели постоянно сталкиваются с угрозой для их жизни. Там проживают мирные граждане, на противоположной стороне же размещены армянские вооруженные подразделения».

Отметив личное знакомство с погибшими, Б.Мурадова призвала участников заседания, а также все международное сообщество решительно осудить это преступление: «Депутаты должны найти пути диалога, внести свой вклад в недопущение пролития крови».

Выступивший на сессии вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Азай Гулиев решительно осудил факт убийства мирных граждан в селе Алханлы Физулинского района в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил 4 июля.

А. Гулиев сказал, что ВС Армении намеренно избрали своей мишенью гражданское население и убили двух невинных людей – Сахибу Гулиеву и 2-летнюю Захру Гулиеву: «Это варварское и зверское деяние Армении против азербайджанского народа. ПА ОБСЕ должна решительно осудить. Мы не должны допускать подобного в ходе конфликтов. Думаю, что это действие является намеренной, целенаправленной атакой против азербайджанского гражданского населения. Такого рода события являются нарушением международного гуманитарного права и прав человека, они напрямую противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и другим дополнительным протоколам, которые защищают права детей, гражданского населения на линии фронта. Сопредседатели Минской группы должны заняться этим вопросом, осудить такого рода коварные атаки, принять незамедлительные меры для прекращения таких атак».

Отметив, что вся военная и политическая ответственность лежит на Армении, А. Гулиев сказал, что ПА ОБСЕ должна отреагировать на этот инцидент. Он подчеркнул важность принятия мер во избежание повторения в будущем таких событий.

На сессии заявление МИД в связи с убитыми гражданскими лицами и их фотографии были переданы членам ПА ОБСЕ.