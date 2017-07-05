Эльмар Мамедъяров принял посла Туркменистана

2017-07-05 15:50 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Туркменистана в Азербайджанской Республике.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в ходе встречи посол Мекан Ишангулиев вручил копии верительных грамот министру Эльмару Мамедъярову. И.Ишангулиев отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Посол заявил, что не в период своей дипломатической деятельности не пожалеет усилий во имя развития двусторонних связей.

Э.Мамедъяров пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.